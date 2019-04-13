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﻿長時間逗留太空 損害人體健康細胞

2019-04-13 列印
　　太空總署周四發表研究報告，加深了解太空飛行對人類身體造成甚麼影響。研究對象是太空人斯科特‧凱利（Scott Kelly）和他的孿生兄弟馬克‧凱利（Mark Kelly）（見圖），斯科特曾在國際太空站上當值了三百四十天，而馬克一直留在地球。兩人現在都已退休。

　　研究發現，當斯科特在國際太空站當值時，他的頸動脈和視網膜會變厚、體重下降、腸道微生物出現變化、應知能力減弱、DNA受損、基因表達也出現變化、名為「端粒」的染色體末端也出現變長的現象，當返回地球後，出現「端粒」變短及加速流失的情況，專家認為會對細胞健康帶來負面影響。
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