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日熊本縣大地震三周年近1.7萬人仍居住臨時房屋

2019-04-15 列印
　　日本九州熊本縣政府昨日舉行熊本大地震三周年追悼儀式，現時仍有近一萬七千人住在臨時房屋，熊本縣知事蒲島郁夫表示，會盡全力協助這些民眾解決住屋問題。

　　在儀式上，出席者向死難者默哀和獻花，及有死者家屬致辭。蒲島郁夫在追悼儀式上表示，目前仍有近一萬七千人仍住在臨時房屋中；他們將貼近每一位災民所需，竭盡全力希望能解決所有民眾入住永久住宅的問題。

　　熊本縣於二○一六年四月十四日及十六日，先後發生六點五級及七點三級地震，造成超過二百人死亡，大地震後最多有約四萬七千八百人曾住在臨時房屋，直到今年三月底仍有一萬六千五百人仍居住在臨時房屋未獲安置。

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