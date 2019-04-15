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烏克蘭駐英大使座駕被撞警趕至開槍拘捕疑兇

2019-04-15 列印
　　一輛汽車周六早上在烏克蘭駐倫敦大使館門外，撞向另外數輛汽車，其中一輛被撞的是烏克蘭大使的座駕。警方接報派員到場調查，這時有人企圖駕車撞向警車，警員開了數槍制止，並拘捕了一名嫌疑男子，事件中無人受傷。

　　事發於當地時間周六早上九時五十分鐘左右。烏克蘭大使館人員稱，有人駕駛一輛汽車，蓄意撞向泊在門外的數輛汽車，其中烏克蘭大使的座駕被撞兩次。倫敦大都會警方證實接到有人報案，派出警員到場調查。早上十時左右，警車到達現場，這時有一名男子駕着車，企圖撞向警車。警員即時作出反應，開了數槍及出動電槍制止，並當場制服及拘捕了一名四十餘歲的男子。烏克蘭大使館形容這是一次「蓄意事故」，但當局相信與恐怖主義無關。



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