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墨爾本夜總會槍擊案釀一死一危殆

2019-04-15 列印
　　澳洲第二大城市墨爾本一家夜總會門外周日發生槍擊案，導致一人死亡，另一人受重傷，情況危殆。警方正全力緝兇。墨爾本的槍械暴力案件有增無減，令人憂慮治安會進一步惡化。

　　維多利亞州警方發言人說，事發於當地時間周日凌晨三時二十分左右。當局接到有人報案，指小教堂街（Little Chapel Street）和馬爾文道（Malvern Road）交界一間夜總會門外有人開槍，有多人中槍。

　　警方初時公佈有四人受傷被送院，其中兩人情況危殆，其後證實其中一名三十七歲男子不治。死傷者當中，其中三人年齡由二十九至五十歲，第四人年齡不詳。當局初步相信，今次事件與恐怖主義無關。

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