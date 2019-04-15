莎士比亞倫敦故居獲確認

歷史學家公佈新的研究結果，確定了十六世紀大文豪莎士比亞在倫敦故居的具體位置，相信莎士比亞生前就在該處完成經典名著《羅密歐與茱麗葉》。



研究人員早已斷定莎士比亞於十六世紀九十年代，在倫敦東部地區居住，大概在現時的利物浦街車站附近。歷史學家馬什（Geoffrey Marsh）花了十年時間，翻查官方紀錄包括稅務文件，現在更加具體確定他的故居位置。



馬什說，有證據顯示，莎士比亞是住在大聖海倫街三十五號，即現時在地圖上找到的聖海倫教堂附近，現址已改建成為一座商業樓宇。那是倫敦市內其中一個最富有的區域。他表示：「確定了莎士比亞的居住地點，可以讓我們更加深入了解他的工作和生活，以及他如何為自己的作品取得靈感。」



