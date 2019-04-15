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球王比利入院除腎石

2019-04-15 列印
　　七十八歲的巴西球王比利（Pele）入院動手術，清除腎石，手術成功，現時正在康復中。

　　國營 Agencia Brasil 通訊社報道，據主診醫生說，從臨牀角度看，比利手術後情況良好。

　　比利上周感到不適，出現尿道感染的情況，進入聖保羅市的愛因斯坦醫院接受治療。醫生確定他有腎石，需要開刀。他於本月五日在 Twitter發佈訊息，說自己情況已好得多，要繼續服用抗生素。

　　二○一五年，比利驗出前列腺肥大，也入院治療。

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