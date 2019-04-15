  • 2019年4月15日 星期一
  • 22º
  • 81%
熱門： 深水埗槍擊威廉王子海關洪欣何猷君

日報新聞 > 國際

華府櫻花盛開 ＮＨＫ吉祥物贈興

2019-04-15 列印
　　美國首都華盛頓進入櫻花盛放的季節，周六舉行花車大巡遊，參與的包括日本放送協會（NHK）的英語頻道 NHK-World Japan 的吉祥物「Domo」吹氣公仔和花車。花車上有一個七呎高的「10」數目字，慶祝 NHK-World Japan 啟播十周年。



　　在周六，許多民眾都湧到街上參與一年一度的國家櫻花節，除了遊行，還有音樂會和煙花。花車大巡遊除了有日本放送協會（NHK）的英語頻道 NHK-World Japan 的吉祥物「Domo」吹氣公仔和花車參與之外，美國公共廣播公司（PBS）的兒童動畫節目的主角「自然貓」（Nature Cat）也到來贈慶。



　　花車駛過華盛頓市中心憲法大道、國會大樓、華盛頓紀念碑、非美歷史及文化博物館等地標，加上沿途一棵棵綻放的櫻花樹，格外美麗。 　　美聯社圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd