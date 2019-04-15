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全球最大型飛機首升空

2019-04-15 列印
　　以翼展計算全球最大型的飛機，周六升空作處女飛行，這架雙體飛機有六個引擎，翼展相當於一個美式足球場的長度。



　　這架全球最大的飛機有六個引擎，翼展達到一百一十七米（三百八十五呎），相當於一個美式足球場的長度，由機鼻到機尾是七十二米（二百三十八呎）。這架飛機將來可用來作人造衞星的發射平台，為人類發射人造衞星的發展揭開新的一頁。按照計劃，它可以運載衞星升上高空，當到達十公里的高度時，便發放衞星上地球低軌道。如果成功的話，用這種方式發射衞星比現時一般採用的火箭，更加便宜。這架飛機由美國微軟集團已故創辦人保羅‧艾倫（Paul Allen）於二○一一年成立的公司Stratolaunch Systems 設計和建造。　　路透社圖片

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