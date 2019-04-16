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厄國爆阿桑奇怪行 大使館玩滑板糞便抹牆

2019-04-16 列印
　　維基解密創辦人阿桑奇（Julian Assange）匿藏厄瓜多爾駐倫敦大使館七年後，上周四被英國警方入內拘捕，厄瓜多爾內政部長向傳媒爆料指，在大使館收留阿桑奇的七年時間裏，工作人員不得不長期忍受他的怪異及不當行為。

　　據報，厄瓜多爾內政部長瑪麗亞·保拉·羅莫（Maria Paula Romo）向傳媒抱怨稱，在大使館收留阿桑奇的七年時間，阿桑奇不僅故意把髒衣服扔在廁所裏，他還不洗碗、不做飯，甚至把糞便抹在牆上。早前，使館的工作人員也曾表示，阿桑奇在房間裏聽嘈雜的音樂，晚上還在使館大廳的木地板上玩滑板。

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