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巴黎聖母院大火 疑修復工程引起

2019-04-16 列印
美聯社
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　　法國巴黎聖母院當地時間傍晚發生火警。巴黎消防員已趕抵現場救火，警方指出，火警懷疑與聖母院的修復工程有關。市政府發言人稱，聖母院的周邊範圍已封鎖起來。

　　網上照片顯示（見圖），聖母院內有建築物的外牆被火焰包圍，濃煙升上半空，大批消防員正在撲救。

　　巴黎聖母院位處巴黎西堤島，為天主教巴黎總教區的主教座堂，採用哥德式建築興，建於十三世紀，巴黎聖母院在該市哥德式教堂群中極具有代表意義，是為歷史古蹟、觀光名勝及重要宗教場所。當地教會去年為聖母院的修葺工作籌款。
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