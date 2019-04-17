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全球首季麻疹病例增三倍

2019-04-17 列印
　　世界衞生組織周一公佈，今年首三個月全球一百七十個國家錄得十一萬二千一百六十三宗麻疹個案，是去年同期的三倍有多。許多國家出現了相當大規模的爆發，所有地區個案亦持續增加。惟重災區之一的美國紐約市，有家長向法院申請禁制令阻止當局強制民眾接種疫苗。

　　根據美國疾病控制及預防中心的數據，美國境內麻疹個案目前總計五百五十五宗，其中四月十一日起錄得九十宗新增個案，疫情已波及二十個州。 這意味着今年已成為近二十年來記錄麻疹病例第二高的年份，僅次於二○一四年的六百六十七例。目前加州、紐約州、俄勒岡州等二十個州均發現麻疹疫情。最嚴重的疫情在紐約市和紐約州洛克蘭德縣，佔全美確診病例的八成以上。紐約市的布魯克林區和皇后區共確診二百八十五例麻疹病例，洛克蘭德縣確診一百八十四例。

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