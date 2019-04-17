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三藩市九曲花街 明年料徵過路錢

2019-04-17 列印
　　美國三藩市的倫巴底街（Lombard Street）因斜坡車道被設計成八個急轉彎，而有「九曲花街」之稱，平均每天吸引六千人駕車慕名遊覽這條街。當局計劃今後前往該街的駕車遊客收費，每次最多十美元（約七十八港元）。按計劃，該收費和預訂系統二○二○年實施。

　　加州民主黨眾議員丁右立（Phil Ting）提出一項新法案，要求賦予三藩市政府權利，向通過九曲花街的車輛收費。

　　九曲花街不但是影視劇熱門的拍攝地點，也是各國遊客嚮往的旅遊目的地。不過，每日成千上萬遊客到訪，令附近居民不堪其擾。

　　為了減少人群和交通擠塞，丁右立提案，將允許市政府專門針對遊客設立收費和網上預訂系統，每輛車計劃收取五美元（約三十九港元）。另一方案，周末和假日每輛車收取十美元。

　　收費計劃受到居民支持，也有遊客表示，願意為體驗九曲花街的彎道而付費。

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