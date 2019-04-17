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台軍推勸降泡麵：保證提供熱水

2019-04-17 列印
　　日前台灣國防部於台北市「文化營區」展出「心戰作業車」，展示一系列「心戰食品」包括：蛋卷、餅乾、泡麵、牛奶糖及礦泉水等，食品印上簡體字字句勸降敵軍。

　　上周日，台灣「國防部心戰大隊」在台北市文化營區展示「心戰作業車」，當中展出了不少「投誠食品」，食品包裝內容全都是簡體字，印上了投降地點的地圖，不同的部隊駐地更有不同的投降地點。泡麵包裝上印簡體字句：「請保留此速食麵並放下武器，向中華民國國軍投誠，我們保證提供熱水和安全。」

　　文宣心戰處長樓偉傑稱，「投誠食品」標語內容強調民主自由的可貴，希望對抗專制統治的政權。

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