跑波馬傷腳 退伍軍人爬到終點

美國波士頓日前舉行馬拉松，一名參賽的退伍美國海軍陸戰隊員在中途腳傷，無法再跑，但他沒有放棄，繼續爬到終點，表現出無比堅毅，受到各方激讚。



賽後成為傳媒追訪對象的退伍美軍是來自俄亥俄州的赫恩登（Micah Herndon）。當天比賽開始後，他像其他參賽者一樣以穩定的步伐向前跑。馬拉松全程四十二公里，但當跑到三十五公里的路段時，他的雙腳感到劇痛發軟無力，整個人跌在地上。赫恩登賽後接受記者訪問時稱，他參加比賽不是單為自己，而是為了向三名在海外戰場陣亡的美軍致敬。他在自己的手上紋上那三名亡友的名字，說在比賽期間，是他們給他力量。他又說：「比起他們（亡友）所承受的痛苦，我的痛苦沒有甚麼大不了。」



