  • 2019年4月18日 星期四
  • 24º
  • 88%
熱門： 黃心穎馬國明Sammi安心出軌審計報告

日報新聞 > 國際

北韓核試驗場有異動

2019-04-18 列印
金正恩突擊視察空軍部隊

　　美國華盛頓智庫戰略暨國際研究中心發表報告指出，根據上周五拍到的衛星影像顯示，北韓主要核試驗場有異動，或與將放射性物質再加工成炸彈燃料有關。另外，北韓領袖金正恩周二突擊視察空軍部隊，指導戰鬥飛行訓練。



　　報告說，北韓寧邊核試驗場附近的鈾濃縮設施和放射性化學實驗室，自四月十二日開始，便出現五輛特製軌道車。這可能是為了進行放射性物質的運送。



　　這份報告表示，這些特製軌道車過往就和放射性物質的移動或再加工處理有關。而目前的活動和它們的配置，不排除可能是為了參與這類活動：無論是在再加工活動之前或之後。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd