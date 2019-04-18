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蘋果高通和解 撤全球晶片專利

2019-04-18 列印
　　美國蘋果公司與智能手機微晶片製造商高通集團（Qualcomm）的專利糾紛纏訟多時，但兩家公司周二在最後一刻宣佈達成庭外和解協議，同意結束兩家公司在世界各地因某些技術的專利費用而引發的「全部訴訟」，避免在法庭上攤牌。



　　過去兩年，該兩家公司不停為金錢收益發生爭拗，所以今次突然傳來和解消息，令市場人士和投資者感到驚訝。消息傳出後，高通在紐約的股價勁升百分二十三，是近二十年來表現最好的一天。



　　蘋果和高通本來是合作夥伴，雙方進行為期六年的交易，蘋果要支付為數不明的款項，獲得牌照在其產品中使用高通研發的晶片和相關技術，而雙方同意這宗交易在到期後可延續兩年。

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