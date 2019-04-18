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《鐘樓駝俠》登暢銷書榜首

2019-04-18 列印
　　巴黎聖母院發生大火嚴重損毀，舉世震驚。



  事發後，法國大文豪雨果以聖母院為背景的經典小說《鐘樓駝俠》，登上亞馬遜法國暢銷書排行榜第一位，連由《鐘樓駝俠》改編的迪士尼同名動畫，也躋身家庭電影類排名的前十位。



　　事緣法國人每當遭遇國家危難時，都傾向投身閱讀文學作品。二○一五年十一月巴黎受到連環恐怖襲擊後，美國作家海明威記述一九二○年代移居巴黎歲月的作品《流動的饗宴》（A Moveable Feast），銷量都飆升。球暢銷書冠軍。

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