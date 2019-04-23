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建築物倒塌 馬尼拉震感明顯 ﻿菲律賓6.4級地震﻿﻿釀五死﻿

2019-04-23 列印
　　菲律賓呂宋昨日發生黎克特制六點四級地震，至少造死五人死亡，兩座建築物倒塌。據報道，首都馬尼拉有明顯震感，多棟建築物搖晃，不少民眾走出街道暫避，當局指地震導致停電，影響入夜後的救援行動。

　　﻿菲律賓中部呂宋島（Luzon）昨日發生黎克特制六點四級地震，事發於本港時間下午五時十一分，目前至少造死五人死亡。據法新社報道，呂宋島班巴加省（Pampanga）省長畢內達（Lilia Pineda）向傳媒ABS-CBN電視台指，有三具遺體被發現在波拉克鎮（Porac）一座倒塌的建築物中，另外，盧巴歐鎮（Lubao）倒塌的建築物亦發現一對祖孫的遺體，他們不幸遭壓死。

　　據菲律賓媒體指，菲律賓國家電力公司初步報告指，部份地區包括巴丹、邦板牙等出現停電，而當地政府為安全起見，切斷鄰近呂宋的聖費爾南多（San Fernando）的電力供應。

　　菲律賓火山地震研究所（The Philippine Institute of Volcanology and Seismology）發言人指，這次的地震由一個斷層的移動引起，所幸是強度不會引發海嘯。菲律賓位於太平洋火環（Pacific Ring of Fire）沿線，是一條活火山和斷層帶，地震和火山爆發會較頻繁。

　　美國地質調查局（USGS）偵測到是次地震，表示震級為黎克特制六點四級級。震中位於北緯十五度，東經一百二十點三度附近，即馬尼拉之西北約九十四公里，震源深度約四十公里。﻿

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