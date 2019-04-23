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八國進口伊朗石油 美將宣佈取消豁免

2019-04-23 列印
　　美國官員證實，國務卿蓬佩奥將宣佈，所有國家必須停止由伊朗進口石油，包括早前獲豁免的八個國家或經濟體，否則會面臨美國制裁。

　　這八個伊朗原油進口方為中國、印度、希臘、意大利、日本、土耳其、南韓和台灣。消息刺激油價上升約百分之三。

　　總統特朗普在二〇一五年單方面退出伊朗核協議後，美國去年十一月恢復對伊朗實施經濟制裁，禁止各國向伊朗購買石油。但為免衝擊國際原油市場，美方允許上述八個國家或經濟體繼續進口伊朗石油，為期六個月。但這八個國家或經濟體獲得的豁免將於五月二日屆滿，屆時將不再獲得豁免。相關消息率先由《華盛頓郵報》報道。分析指白宮想進一步提高對伊朗的制裁壓力，逼使該國放棄發展核武計劃，削弱中東武裝份子支援。

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