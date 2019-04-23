  • 2019年4月23日 星期二
  • 30º
  • 72%
熱門： 潘樂陶一蘭韓國瑜斯里蘭卡黃澤鋒

日報新聞 > 國際

失戀男95萬開 「失戀博物館」

2019-04-23 列印
　　內地一名失戀的九十後男子，為紀念剛逝去的一段愛情，耗資逾八十萬人民幣（約九十五萬港元）開設一家「失戀博物館」。

　　九十後男子汪振楊是博物館的館長，位於合肥望江西路的「失戀博物館」由他一手設計，以其親身的感情經歷作為靈感，而標誌「LU」就取自前女友的中文名中的「露」字。他指自己失戀後去不同城市散心，發現這些城市都有一個特殊的博物館存放「愛情遺物」，於是萌生開博物館的念頭，希望紀念自己的愛情。現時博物館主要收藏失戀物品並提供寄存服務，包括衣服和牙刷等小物。他亦寄語跟他一樣經歷失戀的人，當感情無法挽回時要學會放下過去。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd