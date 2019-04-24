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墨西哥5.4級地震上班族疏散

2019-04-24 列印
　墨西哥南部地區周一發生五點四級地震，首都墨西哥城的居民都感到震動，高樓大廈搖晃。在市中心金融區，數以百計正在上班的市民要緊急疏散，從商業大樓跑到街上，一時間街上都擠滿人，幸好沒有引起混亂（見圖）。當區暫時未收到嚴重損毀及傷亡報告。

　　美國地質勘探局也錄得這次地震，強度為黎克特制五點四級，震央位於南部瓦哈卡州和格雷羅州交界處，即墨西哥城以南大約四百公里外，震源深度為十八公里，屬於淺層地震。墨西哥城現時的位置，以前是一個湖牀，因此即使是很遠地區發生的地震，墨西哥城都會有震感。市政府官員表示，今次地震不算嚴重，毋須啟動緊急廣播系統或智能手機應用程式向公眾發出警報。

　　至於周一下午在菲律賓北部發生的六點三級強烈地震，救援工作仍在進行中。其中一幢倒塌了的四層高樓宇和下面的超級市場，大批救援人員入夜後繼續挖掘。
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