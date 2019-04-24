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斯國恐襲逾320死 I.S.承認責任

2019-04-24 列印
　　斯里蘭卡周日發生的教堂及酒店連環炸彈襲擊，至今導致超過三百二十人死亡，逾五百人受傷。當局周二頒佈緊急狀態令，當天亦宣佈為全國哀悼日。極端組織伊斯蘭國（Ｉ.S.）透過旗下通訊社就襲擊承認責任，並發佈相片，宣稱該組織「戰士」報復美國為首的多國聯盟打擊伊斯蘭國。斯國總理維克勒馬辛哈亦相信襲擊與伊斯蘭國有關，警告可能有更多襲擊繼續發生。

　　斯里蘭卡迄今共拘捕四十名疑犯。軍方消息透露，一名敍利亞公民被捕，現接受反恐部門查問。

　　情報部門本月初已接獲警告，指有組織計劃在復活節發動襲擊。

有評論指，當局一早收到情報卻未及時阻止，可能涉及總理維克勒馬辛哈與總統西里塞納的不和，以及治鬥爭有關，以至情報工作嚴重失誤。
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