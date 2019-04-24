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凱特親自操刀拍萌照 路易小王子一歲了

2019-04-24 列印
　　英國威廉王子和夫人凱特的幼子路易小王子周二慶祝一歲生日，凱特親自操刀，為愛兒拍攝了一批新照片。而肯辛宮在路易生日前夕發放了三張路易近照，只見他在草地玩耍，開懷大笑，露出下顎兩顆乳齒。

　　照片在諾福克郡桑德靈厄姆莊園的安默堡拍攝。在陽光襯托下，路易坐在綠油油草地上，顯得雀躍萬分，面對鏡頭笑得開懷。相中的路易臉頰胖嘟嘟，和哥哥喬治王子小時候的模樣十分神似。

　　在其中兩張照片中，路易都穿著棗紅色毛衣，張口大笑。另一張照片，他則是穿著深藍色毛衣，面對著鏡頭，小臉蛋有些嚴肅。

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