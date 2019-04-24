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特朗普夫婦 白宮主持滾彩蛋

2019-04-24 列印
　　美國白宮周一舉行一年一度的滾彩蛋活動，今次已是總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭第三次主持這項活動，期間與小朋友幽默互動。

　　滾彩蛋活動在白宮的南草坪舉行，特朗普、第一夫人梅拉尼婭和復活節兔子先在杜魯門露台上亮相，期間特朗普對參與的群眾發表演說，形容這是延續了一百四十一年的活動。之後特朗普和梅拉尼婭到南草坪主持滾彩蛋活動，特朗普亦借此感謝蛋農對美國經濟取得的好成績所做的貢獻。

　　小朋友因為滾得太認真，完全沒注意方向，一直把蛋滾到梅拉尼婭腳邊，梅拉尼婭趕緊後退讓出空間。旁邊的特朗普則伸出左手，希望給小朋友指出正確的終點方向，惹得現場觀眾忍俊不禁。



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