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特斯拉擬推 全自動駕駛的士

2019-04-24 列印
　　美國電動車公司Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）宣佈，計劃於明年在美國部份地區推出不需人手操控的全自動駕駛的士，與網約車公司優步（Uber）及其他電召服務車公司硬撼。不過，有市場分析家擔心，馬斯克為了催谷公司業績和股價，在不完全確保安全的情況下急急推出全自動駕車駛的士，並質疑這項計劃能否增強該公司的盈利能力。

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