  • 2019年4月25日 星期四
  • 27º
  • 84%
熱門： 佔中判刑陳淑莊戴耀廷朱耀明合拍劇

日報新聞 > 國際

防雨水破壞脆弱結構 攀山者登聖母院鋪防水布

2019-04-25 列印
　　巴黎聖母院四月十五日遭受大火重創，為保護教堂結構免再受損害，當局特別聘請專業攀山者為受損外露的部份鋪上合成的防水布。因為氣象局預測巴黎周四起會下雨，下周更會有雷暴。

　　上星期遭大火重創的巴黎聖母院，將面臨大雨，由於氣象局預測巴黎周四起會下雨，當局擔心雨水會令受大火損毀的聖母院更多屋頂部份倒塌，周二起為受損部份加上保護裝置，特別聘請專業攀山者和技工，以木板和防水布等保護聖母院，又用吊臂移走教堂內的雕像。

　　當局指保護措施只是暫時性，重建工程開始前，會安裝更穩固的上蓋。

　　有八百五十年歷史的巴黎聖母院上周一發生大火，三分二木建屋頂燒毀，露出大洞，尖塔亦倒塌，幸而兩座鐘樓未受波及。總統馬克龍表示希望五年內完成重建。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd