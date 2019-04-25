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贏60億元強力球彩票 美幸運兒現身領獎

2019-04-25 列印
　　彩金高達七億六千八百萬美元（六十億港元）的美國強力球彩票在上月二十七日攪珠，結果一注獨中頭獎。來自威斯康辛州的二十四歲幸運兒弗蘭科（Manuel Franco）周二現身領取巨額支票。

　　談到中獎感覺，他直言：「至今仍有如在夢中，下一秒就會驚醒。」他自十八歲開始，每周都會花十美元購買強力球。三月二十七日當天下班後，他忽然有一種「幸運」的感覺，所以走進加油站買了十美元的強力球。沒想到真的中了頭獎。他又一度擔心有人會嘗試偷他的彩票，因此把彩票放進夾萬內。

　　這是美國歷來第三高彩金，要領取全額彩金，需要分二十九年領取。而弗蘭科選擇一次過領取四億七千七百萬美元（三十七億三千一百萬港元）彩金，扣稅後剩下三千六百四十萬美元（二十八億四千七百萬港元）。

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