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傳拜登周四宣佈選總統 首站先訪特朗普票倉

2019-04-25 列印
　　美國前副總統拜登據報將於周四發放片段，正式宣佈角逐民主黨總統候選人提名，參加明年的總統大選。民主黨內已有近二十人表明參選，挑戰尋求連任的特朗普。

  七十六歲的拜登長期擔任聯邦參議員，在前總統奧巴馬主政時，出任副總統長達八年。拜登預料將於周四宣佈，結束外界多月來的臆測。消息指拜登將在下周一前往賓夕法尼亞州匹茲堡會見工會勞工。在二〇一六年總統大選，賓夕法尼亞州是支持特朗普的關鍵票倉。



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