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海上冰層消失 南極帝皇企鵝BB溺斃

2019-04-26 列印
　　科學家發現，受到持續的反常天氣影響，南極帝皇企鵝賴以生存的海上冰層迅速消失，令到數以千計帝皇企鵝BB慘遭溺斃。

　　這場大災難於二○一六年在南極洲威德爾海發生。科學家利用人造衞星拍到的照片進行分析，顯示位於該區的布特倫特冰架邊陲崩塌，海上冰層迅速消失。年幼企鵝羽翼未長，要依賴海上冰層生存，一旦冰層融化或崩塌，牠們便會墜落海中，不懂游泳，結果集體溺斃。三年前發生的就是這種情況。

  大量年幼企鵝溺斃，加上成年企鵝再沒有生兒育女的跡象，令到帝皇企鵝的數量大幅下降。布特倫特冰架邊陲於二○一六年崩塌後，由於受風暴影響，冰層在一七年和一八年都無法重現，大大減少帝皇企鵝的生存空間。



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