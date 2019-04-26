回教女在反伊斯蘭示威者前拍照

一群人周日在華盛頓市中心街上進行反伊斯蘭示威期間，一名戴著頭巾的回教女子走到他們前面，蹲下來對着攝影機鏡頭露出燦爛笑容拍照。這幅照片近日在網上瘋傳。



該名女子名叫伊斯邁爾（Shaymaa Ismaaeel），當時正前往參加一個北美洲伊斯蘭群體會議，遇上示威場面。在照片中，一群男子站在街邊，舉起反伊斯蘭教和反穆罕默德的標語牌。伊斯邁爾就走到他們前面，蹲下來，露出燦爛笑容，叫朋友替她拍照。



二十四歲的伊斯邁爾事後接受美國有線新聞網絡訪問時稱：「我真的希望用真誠和友善，去對抗他們的仇恨。如果只是在他們身邊走過，那是不足夠的。我希望他們看看我的臉。」這幅照片在Instagram 有超過十萬個讚好，在Twitter有超過十五萬個讚好。



