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梅拉尼婭49歲生日 與安倍夫婦慶祝

2019-04-27 列印
　　據英國《每日郵報》報道，美國第一夫人梅拉尼婭（圖右）周五踏入四十九歲，會在白宮隨同總統特朗普和到訪的日本首相安倍晉三夫婦共進私人晚餐慶祝。安倍今次是趕在繁忙的新天皇交接之前，於周五及周六訪問華盛頓。

　　白宮說，安倍和特朗普將在今次訪問期間討論北韓核裁軍、貿易和其他問題。在白宮會談後，安倍和妻子將與特朗普和梅拉尼婭共進非正式晚餐，慶祝梅拉尼婭的四十九歲生日，而在第二日，美日兩位領導人將在華盛頓郊外打高爾夫球。

　　據悉，日本首相安倍晉三更會請特朗普於五月底訪日，特朗普更會成為首名與德仁天皇見面的外國元首，美聯社引述日本官員指，除了到訪橫須賀基地外，當局亦計劃安排特朗普觀賞五月二十六日大相撲比賽的決賽。

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