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金正恩累俄軍呆等兩小時

2019-04-27 列印
　　北韓領袖金正恩周五結束俄羅斯訪問行程，臨行前到訪海參崴的太平洋艦隊戰鬥榮譽紀念碑廣場，在紀念碑前獻花。金正恩較原定時間遲了兩小時抵達，他在獻花後，向演奏北韓國歌的俄羅斯軍樂隊鞠躬，之後坐車離開。

　　金正恩原定在早上十時在該廣場，在紀念二戰時陣亡者點燃的長明火跟前獻上鮮花，但時間到了仍未見他的蹤影，由於金正恩遲到，令一眾儀仗隊員及官員守候兩小時，外界猜測，金正恩很可能出於保安原因，也不能排除因當日上午下大雨而推遲行程。

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