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fb新措施防洩用戶私隱

2019-04-27 列印
　　全球有二億三千八百萬用戶的社交網站facebook宣佈採取新措施，禁制一些人格測驗遊戲的第三方應用程式。當用家使用這些程式時，要提供個人資料例如密碼及回答網上安全問題，例如第一隻養的寵物名字、第一次看誰人的演唱會等，facebook希望藉著這項措施，防止英國劍橋分析公司擅自使用用戶個人資料醜聞重演。加拿大則指facebook在保護用戶私隱方面充滿漏洞，揚言要控告facebook。

　　不過科技新聞網站The Verge認為，出現這個問題並不是完全因為那些應用程式，而是facebook管理用戶資料和數據的政策過於寬鬆。

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