朝鮮和平及安全取決美方態度 ﻿金正恩﻿﻿批美峰會上「惡意行事」﻿

北韓官方朝中社報道，北韓領導人金正恩周四在海參崴與俄羅斯總統普京舉行首次高峰會時表明，朝鮮半島的和平及安全，完全取決於美國未來的態度。他指責美國二月底在越南河內召開的第二次美、朝高峰會上「惡意行事」，導致那次峰會破裂。金正恩又邀請普京訪問北韓，普京已經接受。據悉，在北韓釋放美青年瓦姆比爾之前，堅決要求美國支付二百萬美元（約一千五百六十萬港元）醫藥費。而總統特朗普同意支付那筆費用，但白宮指美國一向拒絕支付贖金，去換取在海外被囚禁的美國人的自由。



朝中社周五早上發佈金正恩與普京會談詳情，形容會談「毫無保留及友好」。在會上，金正恩重提他和美國總統特朗普二月底舉行的第二次會談說：「朝鮮半島和地區局勢現時陷入僵局，並到了關鍵時刻。」兩位領袖在會上討論朝鮮半島的安全局勢、如何推動戰略性合作，又討論如何安排未來高層訪問及其他交流活動。金正恩邀請普京在方便的時候前往北韓訪問，普京很快便接受。



普京稱，金正恩敦促他幫忙，向美國解釋北韓的立場。普京回應道，他很樂意與美國分享今次他與金正恩進行會談的詳情。會談後，普京便動身前往北京訪問，預料他會與中國領導人會面及分享這次峰會的情況。



另外，被北韓囚禁的美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）前年六月獲釋，返回美國數天後死亡，事件引起各界關注。據《華盛頓郵報》周四報道，北韓釋放瓦姆比爾之前，要求美國支付二百萬美元（約一千五百六十萬港元）醫藥費。總統特朗普同意支付那筆費用，不過帳單送交財政部後，財政部當年並未有支付，《華盛頓郵報》引述消息人士報道，當年被派往北韓商談釋放瓦姆比爾的國務院特使尹汝尚，按特朗普的指示簽署一份協議，同意支付二百萬美元給北韓作為瓦姆比爾在北韓被囚期間的醫藥費，白宮發言人桑德斯回應指，政府的政策是，不會對任何有關人質談判的個案置評，美國一向拒絕支付贖金，換取在海外被囚禁的美國人的自由。



