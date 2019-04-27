朝中社周五早上發佈金正恩與普京會談詳情，形容會談「毫無保留及友好」。在會上，金正恩重提他和美國總統特朗普二月底舉行的第二次會談說：「朝鮮半島和地區局勢現時陷入僵局，並到了關鍵時刻。」兩位領袖在會上討論朝鮮半島的安全局勢、如何推動戰略性合作，又討論如何安排未來高層訪問及其他交流活動。金正恩邀請普京在方便的時候前往北韓訪問，普京很快便接受。
普京稱，金正恩敦促他幫忙，向美國解釋北韓的立場。普京回應道，他很樂意與美國分享今次他與金正恩進行會談的詳情。會談後，普京便動身前往北京訪問，預料他會與中國領導人會面及分享這次峰會的情況。
另外，被北韓囚禁的美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）前年六月獲釋，返回美國數天後死亡，事件引起各界關注。據《華盛頓郵報》周四報道，北韓釋放瓦姆比爾之前，要求美國支付二百萬美元（約一千五百六十萬港元）醫藥費。總統特朗普同意支付那筆費用，不過帳單送交財政部後，財政部當年並未有支付，《華盛頓郵報》引述消息人士報道，當年被派往北韓商談釋放瓦姆比爾的國務院特使尹汝尚，按特朗普的指示簽署一份協議，同意支付二百萬美元給北韓作為瓦姆比爾在北韓被囚期間的醫藥費，白宮發言人桑德斯回應指，政府的政策是，不會對任何有關人質談判的個案置評，美國一向拒絕支付贖金，換取在海外被囚禁的美國人的自由。