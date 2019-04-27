馬克龍回應國民訴求 推連串改革

法國發生持續四個多月的「黃背心」反政府示威後，總統馬克龍周四終於作出期待已久的回應，宣佈推行一連串改革措施，答應大幅削減入息稅、減少公共開支、重新引入與通脹掛鈎的退休金及加強防止非法移民等，希望能滿足人民的訴求，平息示威浪潮，但他堅持拒絕恢復「富人稅」，並研究延長工時，恐會再引起爭議。



馬克龍指，一定要恢復社會秩序，但他承認，人民已經對建制失去信任。在工時議題上，馬克龍在記者會上表明，如果實施減稅，有必要延長工時並更多地工作。有關言論已經在法國引發爭議，輿論普遍認為，法國已經習慣於每周三十五小時工作制，如果延長工時恐將引發社會反彈，馬克龍在此議題上沒有提出具體方案，他說無意延長最低退休年齡，在移民議題上，馬克龍主張在法國和歐洲層面，對邊界進行更好的控制。他說，應該把改變帶到神根區，即使這將導致神根區範圍縮小或成員國減少；此外，在退休金改革方面，馬克龍表示，退休改革將在今年夏天提交內閣，最低退休金的增加未來將與通貨膨脹掛鈎，也會為此制定具體時間表。



