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CIA破天荒開IG招募年輕新血

2019-04-27 列印
　　為了招募年輕新血，美國中央情報局（CIA）破天荒開設Instagram（IG）官方帳戶，照片是一張擺滿許多東西的桌子，貼文則寫着「我用我的小眼睛窺視」。

　　這張照片暗藏玄機，上頭有一頂暗指偽裝的灰色假髮、中國和波斯灣的地圖、外國鈔票、一個銷毀秘密檔案的碎紙袋、一本有阿拉伯語的筆記本及其他物品。

　　這大多數是CIA官員在真實行動中的紀念品，而這則IG貼文凸顯CIA為了招募年輕世代官員、特工和分析員，在社交媒體進行宣傳。

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