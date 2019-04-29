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西雅圖Google新大樓地盤天秤倒塌釀四死四傷

2019-04-29 列印
　　美國西雅圖市中心Google新大樓建築地盤周六發生天秤倒塌意外。事發於下午近三時半，現場是默瑟街和錦繡大道一個十字路口。肇事天秤在十字路口倒塌，橫跨兩條行車線，有目擊者表示現場情況「可怕」，更透露事發時吹強風，天秤則斷開兩截。

　　消防員到場時，發現五輛汽車被砸中，其中兩輛汽車分別有一人喪生，另外兩名死者則是現場地盤的工人，早前有指是天秤操作員，但消防部門事後澄清，不幸罹難的是鋼鐵工人。

　　消防員趕抵現場時，發現四人已當場死亡，另有四人受傷，其中三人要送院治療，包括一名二十五歲女子及其四個月大的女兒。目前仍在調查天秤倒塌原因。由於當時正颳大風，不排除是被強風吹倒。

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