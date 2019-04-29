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安倍特朗普高球場較技

2019-04-29 列印
美聯社
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　　正在美國訪問的日本首相安倍晉三，周六與美國總統特朗普在維珍尼亞州北部的高爾夫球場揮桿，打了一場高爾夫球。

　　兩人在特朗普名下、位於維珍尼亞州北部的高爾夫球場打球，兩人同樣愛揮桿，有助加深彼此交情。二○一七年十一月，特朗普訪問日本時，兩人曾在東京郊區打高球，並吃漢堡包。特朗普五月二十五日至二十八日會再到訪日本，成為皇太子德仁登基為新日皇以來，首位訪日的外國領袖。特朗普還計劃出席六月在大阪舉行的二十國集團（G20）高峰會。

　　另外，美國駐日大使哈格蒂指，美日都希望中國停止軍事化東海。較早前，特朗普和安倍舉行會談時，曾向安倍施壓，要求讓日本汽車製造商在美國生產更多汽車。其中豐田便決定增加對美國車廠的投資。

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