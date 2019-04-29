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﻿哈里梅根迎小公主 取名戴安娜成大熱

2019-04-29 列印
美聯社
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　　英國哈里王子和夫人梅根即將迎接兩人的第一個寶寶，英國多家博彩公司已開出盤口，指這個皇室寶寶會是小公主，賠率是五賠二，至於寶寶的名字，則以戴安娜（Diana）為大熱，賠率只有一賠三。

　　 對於梅根腹中寶寶的性別，大熱是小公主，博彩公司「威廉希爾」（William Hill）開出五賠二的大熱盤口。至於小公主的名字，則以哈里亡母戴安娜賠率最低，Paddy Power公司開出的盤口只有一賠三。另兩個熱門的名字是格雷絲（Grace）及愛麗絲（Alice）。另外，英國傳媒引述消息人士指，梅根不想像凱特那樣，誕下寶寶短短數小時，便要依據傳統，抱着新生兒在醫院門口亮相，而是自己有自己的一套。
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