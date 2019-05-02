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俄母子被困火場

2019-05-02 列印
跳下求生同跌死

　　俄羅斯南部頓羅斯托夫一幢十層高大廈發生火警，一對母子被困起火的頂層單位，母親為了讓三歲兒子有活命機會，將他吊在三十米高的窗口再放手讓他墮樓，希望民眾可以把他接住。惟兒子不幸墮地身亡，母親其後亦一躍而下，亦當場身亡。

　　事發時一對母子被困起火的頂層單位內，身後不斷湧出濃煙，她為了兒子有活命機會，將他吊在窗外，再放手讓他墮下。街上有民眾嘗試張開牀單接着男童，但由於他下墮的力度太強，牀單無法承受其重量而破裂，男童重傷身亡。男童母親接着從單位一躍而下，可惜亦不幸當場死亡。

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