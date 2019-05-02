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加拿大推出10元紙幣 新鈔奪國際設計冠軍

2019-05-02 列印
　　採用人權活躍份子及黑人女商人維奧拉‧德斯蒙德（Viola Desmond）的肖像去設計、面額十元的加拿大鈔票，在一項國際性鈔票設計大賽中贏得冠軍。

　　德斯蒙德是第一個出現在加拿大鈔票上的平民女性。過往，加拿大各種面值的鈔票都採用英女皇的肖像。二○○四年面世的面額五十加元鈔票，也採用了一群婦女的肖像，以紀念該國女性獲得投票權，但使用單一平民女性的肖像去設計鈔票，今次是第一次。它擊敗了瑞士、挪威、俄羅斯、所羅門群島等另外十五款參賽的鈔票，在國際鈔票協會主辦的比賽中獲得殊榮。

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