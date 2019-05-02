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紐約市公共設施禁酒類廣告

2019-05-02 列印
　　美國紐約市基於酗酒危害健康，全面禁止在巴士站、報攤、Wi-Fi亭及回收箱等公共設施上宣傳酒類廣告。至於餐廳、體育館及音樂廳等可售賣酒類的場所除外。

　　紐約市長白思豪指出，新措施重申市政府對市民健康及保障市民福祉的承諾。禁止即時生效，仍然有廣告合約的公共設施可以等到合約期滿之後，禁止酒類廣告。市政府官員指，有研究發現，接觸酒類廣告，會讓人們飲更多酒。

　　大都會捷運局（MTA）早於去年一月起禁止所有酒類廣告，禁止在紐約市巴士、地鐵車廂及地鐵站內宣傳酒類廣告。

　　根據紐約市衛生部二○一六年的數字顯示，市內急症室有超過十一萬宗與酒精有關的求診個案，同年有接近二千名紐約市民死於和酒精有關的疾病或意外，包括肝病及醉駕。

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