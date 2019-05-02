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流星撞月 撞出巨坑奇景

2019-05-02 列印
　　在今年一月上演的天文奇景「超級血狼月」中，有西班牙科學家發現，有流星體以時速高達六萬一千公里撞擊月球，造成一個直徑達十五米的大坑。

　　這些科學家利用由八個天文望遠鏡組成的月球撞擊偵側系統，分析這次撞擊，相信撞擊物是一枚六十厘米（兩呎）闊、四十五公斤（一百磅）重的彗星碎片，撞擊能量相當於一點五公噸黃色炸藥。

　　西班牙維爾瓦大學天文學家馬迪耶多（Jose Maria Madiedo）坦言，欣賞「超級血狼月」之同時，能夠同時觀測到「流星撞月球」，感到十分興奮。他說之前多次觀測月食時，都未能發現有關奇景。

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