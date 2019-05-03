  • 2019年5月3日 星期五
  • 19º
  • 90%
熱門： 雅蘭中心杜汶澤求肝續命中美行為藝術

日報新聞 > 國際

美司法部長接受質詢強調沒偏袒特朗普

2019-05-03 列印
　　美國司法部長巴爾周三出席國會參議院司法委員會聽證會，雖然受到反對黨民主黨議員的壓力，但仍為自己處理獨立檢察官米勒「通俄門」醜聞調查報告的手法，作出辯護，強調沒有偏袒總統特朗普。今次是自從司法部於上月十八日公開那份調查報告的刪減版本以來，巴爾首次接受議員質詢。

　　在大約四小時作供中，民主黨議員咄咄迫人，多次追問他於三月收到米勒的調查報告後，憑甚麼理由確定特朗普沒有用不正當手法企圖阻撓及妨礙米勒的調查工作？民主黨議員尖銳地批評巴爾處處維護特朗普，但巴爾再三指出，特朗普的行事動機，並不構成企圖阻撓米勒的調查工作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd