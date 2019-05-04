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北卡州佳麗贏美國小姐后冠

2019-05-04 列印
　　本年度美國小姐周四晚出爐，來自北卡羅來納州的佳麗克里斯特（Cheslie Kryst）艷壓群芳，贏得后冠，將代表美國參加環球小姐選美。

　　現年二十七歲的克里斯特具有法律專業，擔任民事訴訟律師，經常義務為受刑人打官司。她在最後一個回合的答問環節說，她很高興能到內華達州參加選美，因為內華達是美國唯一州議會兩院都是女性居多的州。她又形容她們這一代充滿創新精神。在今次選美中奪得亞軍的是新墨西哥州小姐岡薩雷斯，季軍則是奧克拉荷馬州佳麗布朗尼。



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