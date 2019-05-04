德仁今接受公眾祝福 皇居上空疑現無人機

南非已故總統曼德拉曾經坐牢多年，他以羅本島獄中牢門為題材的一幅畫作，周四在紐約拍賣，結果以十一萬二千五百七十五美元（八十八萬一千零八十港元）成交，高於原先估價的六萬至九萬美元（四十七萬至七十萬港元）。 曼德拉是反種族隔離政策的代表人物，當年因此被逮捕入獄。他從一九六二年至一九九○年被囚禁了近二十八年，一九六四年到一九八二年間被關在開普敦岸外的羅本島。這幅畫作題為《羅本島的牢門》，完成於二○○二年，到曼德拉二○一三年逝世時一直留在他身邊。據估計，他共留下了二十至二十五幅畫作，但這是他的作品第一次公開展示和拍賣。

2019-05-04