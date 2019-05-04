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德仁今接受公眾祝福 皇居上空疑現無人機

2019-05-04 列印
　　日本新即位的德仁天皇與雅子皇后將於今日在東京皇居的「東御苑」，首次公開露面，接受民眾祝賀，並發表講話。這將是德仁天皇即位之後，第一次與民眾見面，並發表公開講話。至於明仁上皇與美智子上皇后，由於已經退位，兩人都不會出席周六的祝賀儀式。

　　另一方面，皇居上空周四晚疑有無人機違例出現，警方正調查疑似無人機違例飛行事件有何目的，暫未有無人機降落或墜落在上述地點的報告。

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