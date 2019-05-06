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5G網絡恐干擾衛星 影響天氣預報

2019-05-06 列印
　　全球多國積極建設5G電訊網絡，但氣象專家警告，5G網絡可能嚴重干擾氣象專家用來觀察大氣變化的精密儀器，繼而影響天氣預報，令重大風暴來襲前的警告不足，恐因此造成人命損失。

　　其中一個例子是23.8GHz頻段。水蒸氣會在這個頻段上釋出微弱信號，氣象衛星隨時都會觀測及量度這些數據，氣象專家再利用這些數據，研判風暴或天氣系統將如何發展。

　　問題是，某些5G電訊網絡可能在相近頻段上釋出信號，與水蒸氣釋出的信號混淆。位於英國雷丁的歐洲中期天氣預報中心專家博爾曼（Niels Bormann）說，如此一來，專家將無法分辨信號，因此就不能使用相關數據。

　　

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