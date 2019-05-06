愛爾蘭殿堂級跳欄騎師華偉樹（Ruby Walsh）於日前捧走品卓市金盃後，隨即宣佈掛靴，結束二十四年的策騎生涯。從騎以來華偉樹勝出超過二千五百場頭馬，更曾於英國、愛爾蘭、法國、澳洲及日本等地攻下頂級跳欄賽事，成就顯赫。 華偉樹現年僅三十九歲，其實年齡比他更大的現役騎師大有人在，為何他會選擇在事業仍在高峰時退下火線？據他透露，其中一個原因是他去年墮馬跌斷了腿，認為身體未必可以再次承受另一次的意外，還有他希望在未來的二十四年做些與現在不一樣的事。 這正正帶出一個問題，騎師的競賽生涯究竟應有多長？ 冠軍騎師潘頓在社交平台上分享了一篇題為「騎師的黑暗面」的文章。不少人都認為騎師是一...

2019-05-06