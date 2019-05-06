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泰皇加冕轎車巡遊接受民眾祝福

2019-05-06 列印
　　泰皇哇集拉隆功加冕儀式昨日踏入第二日，泰皇在香港時間下午五時許，於曼谷市中心開始皇家轎車巡遊，接受民眾致敬及祝福。泰皇將沿大皇宮周邊開始巡遊，並將前往屈波汪僧王寺、雲石寺和臥佛寺等三間佛寺禮佛，全長七公里，預計歷時五小時。哇集拉隆功約六時坐上御轎，有幾千官兵及儀仗隊陪同，響奏皇家音樂。今次是哇集拉隆功加冕後首次與公眾會面。

　　泰國地鐵BTS及MRT今日免費搭乘，方便民眾參與儀式。現場所見，民眾也已穿上黃色衣服到場，並已滿佈大皇宮附近街道。加冕儀式為期三日，泰皇明日將會接見各國使節團，下午將站在大皇宮的陽台上會面民眾。泰國政府早前也宣佈將明日定為公眾假期，預料數以十萬人參與儀式。

　　今次是已故泰皇普眉蓬（Bhumibol Adulyadej）一九五○年加冕後，睽違六十九年再舉行加冕儀式，包括皇冠、王劍、權杖、王扇和犛尾塵拂、王履的五大聖物將再次亮相。

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