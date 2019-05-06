泰皇加冕轎車巡遊接受民眾祝福

泰國地鐵BTS及MRT今日免費搭乘，方便民眾參與儀式。現場所見，民眾也已穿上黃色衣服到場，並已滿佈大皇宮附近街道。加冕儀式為期三日，泰皇明日將會接見各國使節團，下午將站在大皇宮的陽台上會面民眾。泰國政府早前也宣佈將明日定為公眾假期，預料數以十萬人參與儀式。
今次是已故泰皇普眉蓬（Bhumibol Adulyadej）一九五○年加冕後，睽違六十九年再舉行加冕儀式，包括皇冠、王劍、權杖、王扇和犛尾塵拂、王履的五大聖物將再次亮相。
新界北區非法駕駛無牌電動單車代步愈來愈普遍，警方前日及昨日在區內打擊及執法，發現共六名男女涉違法駕駛電動單車，上前截查並將他們拘捕，連同證物一併帶署調查。 據悉，最近警方接獲多名市民投訴，新界區有人違...
2019-05-06
廣西師範大學漓江學院對面的一座民房凌晨發生火警，造成最少五人身亡，受傷人數增至三十八人，其中六人重傷。 起火民房位於雁山區雁山鎮西龍村，位於廣西師範大學漓江學院對面。起火民居共六層，其中三至六層是出租房，租客大多是附近大學的學生。於昨日凌晨六時許，該房屋一樓的樓梯間有電動車起火，冒出濃煙。因起火點剛好在樓梯間，導致樓上數十名居民被困。網上流傳一段十三秒的影片可見，起火民居第一層及第二層冒起濃煙，其間有人從起火民居中逃生。有兩名成功從民居中逃出來的人站在樓前，其中一人身上的衣物和皮膚都被熏黑。 桂林消防接報趕到現場後進行撲救，並救出被困居民，但其中五名被困者不幸死亡。據悉，聯...
2019-05-06
加沙局勢再趨緊張，巴勒斯坦激進組織向以色列發射超過二百五十枚火箭，以色列大舉空襲加沙報復，造成最少六名巴人死亡，四十人受傷。 哈馬斯近期亦指責以色列違背早前達成的停火協議，令局勢升級。以色列總理內塔尼亞胡就緊張局勢召開安全會議，埃及政府正與以色列及哈馬斯等各方斡旋。 加沙激進組織的武裝份子向以色列發射超過二百五十枚火箭，其中數十枚被以色列的鐵穹防衞系統成功攔截。而火箭襲擊造成一名六十歲以色列男子死亡，四名以色列人重傷，包括一名八十歲老婦及一名五十歲男子。 以色列大舉出動戰機空襲加沙報復，擊中加沙一百二十個目標（圖），包括哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織的建築物，以及摧毀了伊斯蘭聖戰組...
2019-05-06
朗松居位於壽山村道，項目僅22座洋房，是次精選的大屋更是少有放盤，洋房實用面積接近3000方呎，4房雙套設計，巨型大廳樓底高曠，裝潢華麗典雅，配以弧形落地玻璃，別具氣派。 朗松居於1995年入...
2019-05-06
中美貿易談判進入倒數階段之際，美國總統特朗普今晨（香港時間）突然轉軚，在Twitter發文宣佈，美國將對價值二千億美元的中國貨品加徵關稅，由百分之十增加至百分之二十五，本周五生效。他表示，不滿中美貿易...
2019-05-06
史達寧一五年由利物浦轉投曼城，被球迷怒斥為貪錢叛徒，惟其伯樂、李斯特城領隊羅渣士指愛徒只是為更上一層樓而離隊。該名英格蘭國腳今季成為藍月核心，更剛以高票當選英格蘭足球先生，今晚英超主場鬥狐狸勢大開殺戒，證明恩師所言非虛，領軍向衞冕更進一步。(Now621台周二凌晨3:00直播) 一○年加入利物浦青年軍的史達寧，兩年後獲時任紅軍主帥羅渣士提拔上一隊，翌季更成為正選。可是，此子一五年夏天以四千四百萬鎊（約四億五千萬港元）改投藍月，被紅軍球迷直斥貪錢，視為叛徒。 羅渣士難阻史達寧衝冠 羅渣士為昔日愛將辯護：「他年紀輕輕就清楚自己目標，不是為人工而離開，而是為了變成更好的球...
2019-05-06
藍牙耳筒迅速普及，各大手機廠忍不住加入戰團，爭相推出自家無線享樂系列，當中HUAWEI便趁着新旗艦系列P30上市，順勢帶來兩款藍牙耳筒新成員──FreeLace及FreeBuds lite。 文、部份...
2019-05-06
何超蓮、秦嵐、周汶錡夫婦及楊愛瑾夫婦等，前晚均有出席高級珠寶品牌卡地亞舉辦的盛大晚宴，剛大方認戀內地男星竇驍的超蓮一提男友即冧爆甜笑，更大讚男友有上進心，問到本周四28歲生日的她是否已約定男友共度拍拖...
2019-05-06
自從大灣區設立以來，內地政策五日一小變，十日一大變。就在四月，內地發佈《國務院辦公廳關於推進養老服務發展的意見》，內地養老服務政策進一步放開。簡單來說就是要發展內地農村醫療及養老服務，提高鄉村醫生的待遇以及地位。 以往內地農村資源缺乏，基本上沒有任何醫療機構或者社區門診，村民無論大病小病，都要自己踩單車或是搭乘「村巴」至少一小時，到較為發達的縣城就醫。我相信，未來內地政府定會投入很大部份的資源發展農村醫療及護理服務，雖然硬件容易完成，但「軟件」之一的人才緊缺的問題不容忽視。 上星期，受到大灣區肇慶市人社局的邀請，我到肇慶市人力資源服務產業園考察。負責人介紹，肇慶是大灣區之中...
2019-05-06
愛爾蘭殿堂級跳欄騎師華偉樹（Ruby Walsh）於日前捧走品卓市金盃後，隨即宣佈掛靴，結束二十四年的策騎生涯。從騎以來華偉樹勝出超過二千五百場頭馬，更曾於英國、愛爾蘭、法國、澳洲及日本等地攻下頂級跳欄賽事，成就顯赫。 華偉樹現年僅三十九歲，其實年齡比他更大的現役騎師大有人在，為何他會選擇在事業仍在高峰時退下火線？據他透露，其中一個原因是他去年墮馬跌斷了腿，認為身體未必可以再次承受另一次的意外，還有他希望在未來的二十四年做些與現在不一樣的事。 這正正帶出一個問題，騎師的競賽生涯究竟應有多長？ 冠軍騎師潘頓在社交平台上分享了一篇題為「騎師的黑暗面」的文章。不少人都認為騎師是一...
2019-05-06