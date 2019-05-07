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梅根誕下小王子

2019-05-07 列印
　　英皇室再添男嬰！英國傳媒報道，薩塞克斯公爵夫人梅根當地時間早上作動，其後在五時二十六分順利誕下男嬰，他將成為英國皇室的「第七順位繼承人」。

　　男嬰重七磅三安士，母子平安。哈里王子形容心情興奮，「感覺很驚奇、就像每一個父親、家長看到自己寶寶出生般驚奇」。較早前英國白金漢宮宣佈，哈里王子和三十七歲的梅根的第一個皇室寶寶孩子即將出世，這個孩子將是英女皇伊利沙伯二世的第八個重孫，也將是查理斯王子的第四個孫輩孩子。







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