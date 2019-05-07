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日開始簽發 「令和」 駕照

2019-05-07 列印
　　在日本各地的駕駛執照中心，十天連休期間最早開始辦公的地點周日迎來了改元「令和」之後的首個辦公日，並開始簽發印有「令和」日期的駕駛執照。

　　鑑於元號從「平成」改為「令和」，從五月以後考取駕駛執照或更新駕駛執照時，簽發年月日將印有令和日期，有效期限將印有新曆和令和兩種日期。



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